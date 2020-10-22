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MSB ile sorgula: Kasım 2020 celp ve sevk tarihleri askerlik yerleri açıklandı mı?

Askerlik yerlerinin açıklanmasına az bir zaman kala vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşlar için araştırmalar başladı. Kasım ayında binlerce kişi silah altına alınacak. Asker adaylarının gündeminde yer alan MSB ile ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 celbi askerlik yerleri açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 22.10.2020 12:31 ABONE OL
MSB ile askerlik yerleri sorgula: Kasım 2020 celp ve sevk tarihleri askerlik yerleri açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın ardından asker adayları sorgulamalarına başladılar. Peki; ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı ve detaylar haberimizin devamında…

ASKERLİK YERLERİ MSB İLE AÇIKLANDI MI?

Askerlik yerleri ile ilgili detaylar şu şekilde;

MSB ile askerlik yerleri sorgula: Kasım 2020 celp ve sevk tarihleri askerlik yerleri açıklandı mı?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MSB ile askerlik yerleri sorgula: Kasım 2020 celp ve sevk tarihleri askerlik yerleri açıklandı mı?

SEVK TARİHLERİ

Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim

2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MSB'nin e-devlet üzerinden sunduğu hizmetler arasında yer alan askerlik yeri öğrenme sorgulaması sonuçlar açıklandığı andan itibaren yapılabilecek.

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MSB ile askerlik yerleri sorgula: Kasım 2020 celp ve sevk tarihleri askerlik yerleri açıklandı mı?
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