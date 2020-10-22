MSB ile askerlik yerleri sorgula: Kasım 2020 celp ve sevk tarihleri askerlik yerleri açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın ardından asker adayları sorgulamalarına başladılar. Peki; askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı ve detaylar haberimizin devamında…

ASKERLİK YERLERİ MSB İLE AÇIKLANDI MI?

Askerlik yerleri ile ilgili detaylar şu şekilde;