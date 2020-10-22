Muğla’da gübre bayilerinde DNA içerik denetimi yapıldı

Muğla Tarım İl Müdürlüğü, Türkiye'de üretilen ya da ithal edilerek piyasaya arz edilen, kimyevi ve organik gübrelerin üretimi, ithalatı ve piyasada satışıyla ilgili olarak; Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili mevzuatına göre denetim gerçekleştirdi.



Tarımda sıkça kullanılan azotlu gübrenin el yapımı patlayıcılarda kullanılması nedeniyle 2017'den bu yana sevk ve satış kontrollerinin yapılabilmesi için Gübre Takip Sistemi devreye sokuldu.





Bu kapsamda Müdürlük, Muğla genelinde faaliyet gösteren Lisans Belgeli Üreticiler ve Gübre Bayiliği Belgesi bulunan işyerlerinde, denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde sistemin takibi ile düzgün işleyip işlemediği, piyasaya arz edilen ürünlerin içeriği, azotlu gübrelerin DNA kaplaması ve etiket beyanı kontrolleri yapıldı.

Tarım İl Müdürlüğü ekipleri ve Gübre Takip Sistemi görevlilerinin de katıldığı bir deney de yapıldı. Yapılan deney sonucunda alınan numunelerde DNA içeriği tespit edildi. Böylece denetlemelerde olumsuz sonuçlanan hallerde ürünü piyasaya arz eden "Lisans Belgeli" firmaya veya firmalara idari yaptırımlar uygulanarak denetimler hızlandırılacak.