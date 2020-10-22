RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En yeni, kısa, uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! 2020 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Haftanın en güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları burada! İslam alemi için haftanın en değerli günü olarak kabul edilen Cuma gününe gelmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu anlamlı ve özel günde Müslümanlar camilere akın edecek ve ibadetlerini yerine getirecekler. Cuma mesajları ve sözleri ise bu akşam saatlerinden itibaren en çok paylaşılan ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Whatsap, SMS ya da sosyal medya hesabından en güzel, kısa, uzun, anlamı Cuma mesajı paylaşmak isteyenler doğru yerdeler. 2020 Resimli Cuma mesajları ve sözleri için en güzel seçeneklere aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte en güzel Cuma mesajları ve sözleri! Hayırlı Cumalar
Her hafta Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma mesajı paylaşımları da beraberinde başlıyor. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Cuma gününde sevdiklerini hatırlamak isteyenler dua dolu Cuma mesajı seçeneklerine sabah.com.tr'den ulaşabilecek.
Haftanın en çok paylaşılan Cuma mesajları şöyle;
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun
Ülkece yaşadığımız sıkıntılardan bizi kurtar yarabbim! Hayırlı Cumalar
İstiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin. Cuma gününüzün güzel geçmesi dileğiyle...
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...