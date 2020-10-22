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: En yeni, kısa, uzun resimli burada! 2020 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

İslam âlemi için en özel günlerden olan mübarek Cuma gününe gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğle ezanının okunması ile birlikte, Müslümanlar camilere akın edecek ve eller semaya yükselecek. Cuma gününün anlamını ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyen müminler akşam saatlerinden itibaren ‘En güzel, anlamlı, ’ aratmasını gerçekleştiriyor. Whatsap, SMS ya da sosyal medya hesabından en güzel, kısa, uzun, anlamı Cuma mesajı paylaşmak isteyenler doğru yerdeler. 2020 Resimli için en güzel seçeneklere aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte ve sözleri! Hayırlı Cumalar

Giriş Tarihi: 23.10.2020 00:53 ABONE OL
RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En yeni, kısa, uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! 2020 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Haftanın en güzel, anlamlı, burada! İslam alemi için haftanın en değerli günü olarak kabul edilen Cuma gününe gelmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu anlamlı ve özel günde Müslümanlar camilere akın edecek ve ibadetlerini yerine getirecekler. ise bu akşam saatlerinden itibaren en çok paylaşılan ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Whatsap, SMS ya da sosyal medya hesabından en güzel, kısa, uzun, anlamı Cuma mesajı paylaşmak isteyenler doğru yerdeler. 2020 Resimli Cuma mesajları ve sözleri için en güzel seçeneklere aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte ve sözleri! Hayırlı Cumalar

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020

Her hafta Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma mesajı paylaşımları da beraberinde başlıyor. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Cuma gününde sevdiklerini hatırlamak isteyenler dua dolu Cuma mesajı seçeneklerine sabah.com.tr'den ulaşabilecek.

Haftanın en çok paylaşılan Cuma mesajları şöyle;

RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En yeni, kısa, uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! 2020 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En yeni, kısa, uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! 2020 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En yeni, kısa, uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! 2020 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun

RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En yeni, kısa, uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! 2020 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Ülkece yaşadığımız sıkıntılardan bizi kurtar yarabbim! Hayırlı Cumalar

İstiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin. Cuma gününüzün güzel geçmesi dileğiyle...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En yeni, kısa, uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! 2020 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En yeni, kısa, uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! 2020 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En yeni, kısa, uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! 2020 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En yeni, kısa, uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! 2020 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
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