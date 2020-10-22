Şanlıurfa "da seyir halindeki otobüs alev aldı

Yangın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe TOKİ çevre yolu üzerinde bulunan yeni sanayi sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Mengi idaresindeki 63 S 0659 plakalı işçi otobüsü çevre yolunda seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

ALEVLER TAMAMEN SARDI

Dumanları gören sürücü Mengi hemen aracı yolun sağına çekerek itfaiyeye haber verdi. Bu sırada sürücü ve araçta bulunan işçilerin araçtan inmesi ile alevler aracı tamamen sardı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, alev alev yanan minibüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesi söndürüldü. Şans eseri yaşanan olayda ölen yaralanan olmadı. Yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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