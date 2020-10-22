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Şehidin evinde asılı Türk bayrağına alçak saldırı! Baba Hüseyin Akgül: “Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım"

Sultangazi'de Esma Çevik'in babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan , bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, "Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 20:41 Son Güncelleme: 22.10.2020 20:42 ABONE OL
Şehidin evinde asılı Türk bayrağına alçak saldırı! Baba Hüseyin Akgül: “Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım

Şırnak'ta etkisiz hale getirmek istediği patlayıcının infilak etmesi sonucu olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik'in Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşayan babasının evine asılan , bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı.

Şehidin evinde asılı Türk bayrağına alçak saldırı! Baba Hüseyin Akgül: “Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım

Haber verilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, kadının kimliğini tespit ederek kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, serbest bırakıldı. Baba Hüseyin Akgül'ün evine ise yeni bir asıldı.

Şehidin evinde asılı Türk bayrağına alçak saldırı! Baba Hüseyin Akgül: “Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım

Olay anını anlatan Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül, "Acı bitmeden, yeni bir acı yaşadım. Benim kızımın şehit olmasından sonra bu olayın olması beni iyice derinden yaraladı.

Şehidin evinde asılı Türk bayrağına alçak saldırı! Baba Hüseyin Akgül: “Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım

olduğu gün askerlerin asmış olduğu bayrağı bir hırsla çekip koparıyor ve yere fırlatıyor. İçler acısı bir durum. Bu yetmezmiş gibi şehitlere ve devlete bir sürü hakaretler etmiş. O da yetmemiş gibi kızıma yönelik, 'iyi ki geberdi.

Şehidin evinde asılı Türk bayrağına alçak saldırı! Baba Hüseyin Akgül: “Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım

Şehitler iyi ki geberiyor' diye laflar etmiş. Şahsı tanımıyorum. Bizim mahallede oturuyormuş. Terörle mücadele 10 dakika içerisinde kişiyi buluyor ve ifadesini alıyor. Cumhuriyet Savcılığı bırakıyor. Bu daha çok beni yaraladı. Böyle bir suçu işleyen insanın dışarıda gezmesinden dolayı utanıyorum" dedi.

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Şehidin evinde asılı Türk bayrağına alçak saldırı! Baba Hüseyin Akgül: “Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım"
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