Şehidin evinde asılı Türk bayrağına alçak saldırı! Baba Hüseyin Akgül: “Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım"

Şehit olduğu gün askerlerin asmış olduğu bayrağı bir hırsla çekip koparıyor ve yere fırlatıyor. İçler acısı bir durum. Bu yetmezmiş gibi şehitlere ve devlete bir sürü hakaretler etmiş. O da yetmemiş gibi kızıma yönelik, 'iyi ki geberdi.

