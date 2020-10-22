Siber suçlarla mücadelede yeni adım

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, siber suçlarla mücadele için yeni bir proje başlattı. Siberay ismi verilen projenin amacı siber suçlar hakkında vatandaşlara farkındalık sağlamak. Siber suçları önlemenin dışında güvenli internet kullanımı için de Siberay projesi kapsamında uyarılar ve uygulamalar mevcut.

SİBER ZORBALIKLA MÜCADELE BAŞLATILDI

En çok gençlerin ve çocukların interneti kullandığı düşünüldüğünde çocukların uğradığı suçlarla ilgili Siberay'ın özel çalışmaları da bulunuyor. Onlardan biri de siber zorbalıkla mücadele. Siber zorbalıkla mücadele kapsamında hazırlanan videoda, ebeveynlerin çocuklarını zorbalıktan kurtarmak için neler yapmaları gerektiği noktasında uyarılar yer alıyor.

ÇOCUĞUNUZU ÖNEMSEDİĞİNİZİ GÖSTERİN

"Siber zorbalığa birlikte dur demek için Siberay Programı" sloganıyla hazırlanan videoda, "Çocuğunuz siber zorbalığa uğruyorsa zorbalık gerçekleşmeden önceki olaylar üzerinden çocuğunu eleştirme. Zorbalığın hedefi olduğu için çocuğunu suçlama! Bu durumun onun hatası olmadığını, zorbanın kendisiyle alakalı olduğunu bilmesini sağla, çocuğuna onu önemsediğini göster. Önemsediğini göstermenin ilk şartı iyi bir dinleyici olmaktan geçer" deniliyor.