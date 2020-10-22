Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Afgan uyruklu gencin katili: Namusumu temizledim

Son dakika: Afgan uyruklu gencin katili: Namusumu temizledim

'deki tüyler ürperten olayda son dakika gelişmesi yaşandı. 23 yaşındaki Afganistan uyruklu Tamim Mirza, başına taşla vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, cinayet şüphelisi komşusu Afgan Ziya H. (33) gözaltına alınmıştı. Katil zanlısı Ziya H., emniyetteki sorgusunda komşusu "Mirza, eşimi rahatsız edip onunla görüşmeye çalışıyordu. Ben namusumu temizledim" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:24 Son Güncelleme: 22.10.2020 16:57 ABONE OL
Son dakika: Afgan uyruklu gencin katili: Namusumu temizledim

Melikgazi İlçesi Battalgazi mahallesinde meydana gelen olayda, organize sanayi bölgesinde fabrika işçisi Afganistan uyruklu Tamim Mirza, istimlak duvarı yanında başı taşla ezilerek öldürülüp, üzeri taş ve otlarla kapatılmış şekilde bulundu.

Mirza'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda cinayet şüphelisi olarak komşusu Afganistan uyruklu Ziya H. gözaltına alındı.

"EŞİME RAHATSIZLIK VERİYORDU"

Ziya H'nin, polise verdiği ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Tamim, bir süredir eşime rahatsızlık veriyordu. Eşimle telefonla ve yüz yüze görüşmeye çalışıyordu. Olayın olduğu yere Tamim'i çağırdım ve uyardım. Aramızda kavga çıktı. Ben de yerden aldığım taşı başına vurdum. Aldığı darbe ile kayalıklardan düştü. Ben namusumu temizledim" dediği öğrenildi.

Son dakika: 13 yaşındaki kıza skandal mektup! Sapık kırtasiyeci tutuklandı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Afgan uyruklu gencin katili: Namusumu temizledim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA