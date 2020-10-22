Son dakika: Bu sinek insanları kör ediyor... O illerde kan emici sinek alarmı!

Son dakika haberler… Doğu illerimizde ortaya çıkan ve insanlarda körlük, deri altı hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olan 'culicoides' cinsi kan emici sineklerle ilgili olarak Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı flaş açıklamalarda bulundu. Birçok ilimizde görülen bu sinekler çevredeki vatandaşları adeta alarma geçirirken Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse sineklerle mücadele için belediyelerden destek istedi. İşte son dakika haberine ilişkin diğer detaylar…
Yapılan açıklamaya göre 1400 çeşidi olduğu bilinen sineklerin ülkemizde 57 tanesi tespit edilirken insanları kör edecek derecede tehlikeli olan Culicoides cinsi sineklerin doğuda birçok ilimizde görüldüğü ifade edildi. Yetkili isimleri alarma geçiren bu olay sonrası Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı'ndan açıklama geldi…
BİRÇOK KENTTE GÖRÜLDÜ!
Culicoides cinsi kan emici sineklerden bulaşan ve halk arasında 'üç gün hastalığı' olarak bilinen Bovine Ephemeral Fever (BEF), Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden başlayarak Adana ve birçok kentte görüldü.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Adana Veteriner Hekimleri Odası iş birliğiyle, sinekle mücadele edilmeye başlandı.
Hastalığı yayan sineklerin, sivrisinekle karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, "Bu sineklerin 1400 çeşidi var. Ülkemizde bu sineklerin 57 tanesi tespit edildi. Bunlar hayvanlardan kan emiyor. Culicoides cinsi sinekler, sivrisinekler gibi değil. Özellik bakımından biraz kambur ve kanatları benekli bir yapısı var. Sivrisinekler gibi suyun içine değil bataklıklara yumurta bırakıyorlar. Enfekte olan hayvandan kan emip, hasta olmayan hayvanlara BEF virüsü gibi hastalığı nakil ediyorlar. Sadece BEF virüsü değil, insanlara da hastalık bulaştırabiliyorlar. İnsanlara bulaştırdıkları hastalıklar arasında en yaygını körlük ve deri altı hastalıkları" dedi.
HENÜZ AŞISI YOK
Sinekle mücadele etmenin kesin bir çözüm yolu olmadığını dile getiren Köse, "Bu konuda vatandaşlar hayvanların üzerine bu sineklerin konmaması için ilaçlar sıkabilir. Bataklıklar kurutulup, ilaçlanabilir. Henüz bu hastalık için ruhsatlandırılmış bir aşı yok. Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü bu konuda çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar sonucu Tarım Bakanlığı önemli bir yol kat etti. Aşı çalışmaları devam ediyor.
Umarım önümüzdeki yıl da aşı bulunacak ve bu hastalıktan kökten kurtulmuş olacağız. Bu aşı çıkana kadar belediyelerimizi sinekle mücadeleye davet ediyorum. Ayrıca yurttaşlarımızı da besledikleri hayvanlarda hastalık görülür görülmez veteriner hekimine müracaat etmeleri gerektiğini vurgulamak istiyorum. Erken müdahale hastalığın seyrinde olumlu sonuçlar veriyor" diye konuştu.
Kaynak: NTV