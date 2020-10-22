Son Dakika: Canı karpuz çekince tarlaya girdi… Yargıtay’dan karpuzla ilgili göz hakkı kararı!

Sıcak havada canı karpuz çeken baba ve oğul, bulundukları bölgede bir karpuz tarlasına girerek tarla sahibinden izinsiz karpuz almak istediler. İfadelere göre tarla sahibi o esnada tarlanın öbür tarafından çalışıyordu. Baba ve oğlunu gören tarla sahibi ikisini de durdurarak jandarmaya haber verdi. Mahkeme huzuruna çıkan baba ve oğul hakkında mahkumiyet kararı verildi.

İddiaya göre, sıcak havanın da etkisiyle bunalan baba oğul, karpuz tarlasına girerek tarla sahibinden izinsiz karpuz aldı. Bu esnada tarlanın öbür ucunda çalışan karpuzların sahibi, baba oğulu durdurdu.