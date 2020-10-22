Son dakika: Cinsel ilişki tuzağıyla gasp ediyorlardı! Yakalandılar...

S.A. ile ilişkiye girmeye kalkarak namuslarının kirletildiğini öne süren iki şüpheli, H.G.'yi öldürmekle tehdit ederken cebindeki bin liraya yakın parayı gasp etti ve yatağı gören tarafa yerleştirilen gizli kameradaki görüntüleri izleterek bunları sosyal medya yayıp yakınlarına gösterebilecekleri tehdidi ile iki boş senet imzalattı.