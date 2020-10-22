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Son dakika: tuzağıyla gasp ediyorlardı! Yakalandılar...

İstanbul Esenyurt'ta ağlarına düşürdükleri erkeklere tuzağı kuran çete çökertildi. Çetenin son mağduru ise H.G. isimli 49 yaşındaki bir inşaat işçisi oldu. Son dakika haberine göre mağdur H.G.'nin, anlattıklarıyla çetenin akılalmaz tezgahı da ortaya çıktı. Tanıştığı kadınla bir kafede buluştuktan sonra rezidanstaki daireye geçen H.G., kadınla cinsel ilişkiye girmek için soyunduğu sırada içeriye iki kişi girdi ve bu kişiler "namusumuzu lekeledin" diyerek H.G.'yi darp edip üzerindeki parayı aldı. İçeriye yerleştirdikleri kameranın görüntülerini H.G.'ye izleten çete üyeleri, görüntüleri yakınlarına göstermekle tehdit edip boş senet imzalattı. Kabus dolu dakikalar yaşayan H.G., soluğu karakolda aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 10:41 Son Güncelleme: 22.10.2020 10:46 ABONE OL
Son dakika: Cinsel ilişki tuzağıyla gasp ediyorlardı! Yakalandılar...

Esenyurt'tan gelen son dakika haberi duyanları dehşete düşürdü. İğrenç tezgah mağdur adamın şikayetiyle çöktü...

Son dakika: Cinsel ilişki tuzağıyla gasp ediyorlardı! Yakalandılar...

"NAMUSUMUZU LEKELEDİN"

İddiaya göre, inşaat işçisi H.G. (49), bir kafede tanıştığı S.A. (28) adlı kadının daveti üzerine Akevler Mahallesi'ndeki rezidansa gitti. H.G., S.A.'nın kaldığı rezidans bahçesinde buluştuktan sonra birlikte içeri girdi. Bir süre sohbet eden ikili daha sonra ilişkiye girmek istedi.derildi.

Son dakika: Cinsel ilişki tuzağıyla gasp ediyorlardı! Yakalandılar...

H.G. ile S.A. soyunmaya başladıkları sırada rezidanstaki odaya biri kurusıkı tabancalı, diğeri bıçaklı iki erkek girdi.

Son dakika: Cinsel ilişki tuzağıyla gasp ediyorlardı! Yakalandılar...

S.A.'nın yakınları olduklarını öne süren iki kişi 'namuslarının lekelendiğini' savunarak yarı çıplak H.G.'yi darp edip tamamen soyduktan sonra plastik kelepçe ile ellerini arkadan bağladılar.

Son dakika: Cinsel ilişki tuzağıyla gasp ediyorlardı! Yakalandılar...

S.A. ile ilişkiye girmeye kalkarak namuslarının kirletildiğini öne süren iki şüpheli, H.G.'yi öldürmekle tehdit ederken cebindeki bin liraya yakın parayı gasp etti ve yatağı gören tarafa yerleştirilen gizli kameradaki görüntüleri izleterek bunları sosyal medya yayıp yakınlarına gösterebilecekleri tehdidi ile iki boş senet imzalattı.

Son dakika: Cinsel ilişki tuzağıyla gasp ediyorlardı! Yakalandılar...

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tartaklanarak dövülen H.G. daha sonra serbest bırakıldı. H.G., serbest bırakılınca Esenyurt polis merkezine giderek yaşadıklarını anlattı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iddialar üzerine H.G.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda S.A.'yı kaldığı rezidansta yakaladı.

Son dakika: Cinsel ilişki tuzağıyla gasp ediyorlardı! Yakalandılar...

Buradaki aramada plastik kelepçe, bıçak, kuru sıkı tabanca ve 5 boş senet ile yaklaşık 700 lira bulununca S.A. gözaltına alındı.

Son dakika: Cinsel ilişki tuzağıyla gasp ediyorlardı! Yakalandılar...

Rezidans güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, H.G. ile S.A.'nın rezidans bahçesinde buluşup içeri girdiğini tespit etti. S.A.'nın yakını oldukları öne süren iki şüpheli gözaltına alınırken, daha önce de benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gön

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Son dakika: Cinsel ilişki tuzağıyla gasp ediyorlardı! Yakalandılar...
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