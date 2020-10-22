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Son dakika: 'te şoke eden kaza! Ölüm onları adeta 'teğet' geçti...

'te meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bir internet kafeninin girişine çarparak devrildi. İnternet kafenin önünde oturan , kaza yapan aracın sadece birkaç santim uzağından geçmesiyle ölümden döndü. Aynı şekilde araç devrildikten sonra da bir motosiklet sürücüsü otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Son dakika haberine göre kazadan kıl payı kurtulan Mustafa Özzorlu, yaptığı açıklamada "Azrail ile karşı karşıya geldim" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:05 Son Güncelleme: 22.10.2020 09:14 ABONE OL
Son dakika: Gaziantep'te şoke eden kaza! Ölüm onları adeta 'teğet' geçti...

Kaza, dün sabah saatlerinde 60'ıncı Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp internet kafenin girişine çarptı. Bu sırada iş yerinin önünde oturan internet kafe sahibi , otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Son dakika: Gaziantep'te şoke eden kaza! Ölüm onları adeta 'teğet' geçti...

Çarpmanın etkisiyle devrilip sürüklenen otomobil, yoldan geçen motosikletin de yanından geçti. Motosiklet sürücüsü yaptığı manevra ile kıl payı ölümden döndü. Çevredekilerin yardımına koştuğu otomobildeki 4 kişi de kazadan yara almadan kurtuldu.

Son dakika: Gaziantep'te şoke eden kaza! Ölüm onları adeta 'teğet' geçti...

'AZRAİL İLE KARŞI KARŞIYA GELDİM'

Otomobilin birkaç santim yanından geçtiğini ifade eden , "Ben internet kafemin önünde oturuyordum. Bir anda araba gelip beni geçerek iş yerinin girişine çarptı. Ben de son anda kurtuldum.

Son dakika: Gaziantep'te şoke eden kaza! Ölüm onları adeta 'teğet' geçti...

Benim için büyük bir mucize oldu. Arabanın geldiğini görmedim. Kafamı çevirdiğim anda araba üzerime geliyordu.

Son dakika: Gaziantep'te şoke eden kaza! Ölüm onları adeta 'teğet' geçti...

Araba devrilince yoldan gelen motosiklette son anda kurtuldu. Arabada 4 kişi vardı, onlara da bir şey olmadı. Büyük bir kazada mucize yaşandı ve çok şükür kimseye bir şey olmadı.

Son dakika: Gaziantep'te şoke eden kaza! Ölüm onları adeta 'teğet' geçti...

O anda Azrail ile karşı karşıya geldiğimi hissettim. Verilmiş bir sadakamız varmış, son anda kurtulduk" dedi.

Son dakika: Gaziantep'te şoke eden kaza! Ölüm onları adeta 'teğet' geçti...

KIL PAYI KURTULUŞ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin önünde duran 'nun ve yoldan geçen motosiklet sürücüsünün kazadan kıl payı kurtulduğu anlar yer aldı.

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Son dakika: Gaziantep'te şoke eden kaza! Ölüm onları adeta 'teğet' geçti...
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