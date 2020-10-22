Son Dakika Haberi: Dehşete düşüren görüntüler! Köpeği ezip, yoluna devam etti

Kocaeli'nden gelen son dakika haberi böyle insanlık olmaz olsun dedirtti! Olay geçen gün, Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa giren cip, yolda duran bir köpeğe çarpıp, ezdi. Cipin sürücüsü aldırış etmeden yoluna devam etti.