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Haberi: Dehşete düşüren görüntüler! Köpeği ezip, yoluna devam etti

’nden gelen görüntüleri dehşete düşürdü. Gölcük ilçesinde cip sürücüsü sokaktaki köpeği ezdi, ardından yoluna devam etti. Zavallı hayvan yolda can verirken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 21:34 Son Güncelleme: 22.10.2020 21:45 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Dehşete düşüren görüntüler! Köpeği ezip, yoluna devam etti

'nden gelen haberi böyle insanlık olmaz olsun dedirtti! Olay geçen gün, Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa giren cip, yolda duran bir köpeğe çarpıp, ezdi. Cipin sürücüsü aldırış etmeden yoluna devam etti.

Son Dakika Haberi: Dehşete düşüren görüntüler! Köpeği ezip, yoluna devam etti

Yaralı köpek, sahibi N.K. tarafından veterinere götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen köpek kurtarılamadı. Olayın ardından köpek sahibi N.K. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Dehşete düşüren görüntüler! Köpeği ezip, yoluna devam etti

Son Dakika Haberi: Dehşete düşüren görüntüler! Köpeği ezip, yoluna devam etti

GÜVENLİK KAMERASINDA YANSIDI

Yaşanan olay sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, sokağa giren cipin, yol ortasında duran köpeği ezdikten sonra yoluna devam ettiği görüldü.

Son Dakika Haberi: Dehşete düşüren görüntüler! Köpeği ezip, yoluna devam etti

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Son Dakika Haberi: Dehşete düşüren görüntüler! Köpeği ezip, yoluna devam etti
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