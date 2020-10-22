Son Dakika Haberi: Dehşete düşüren görüntüler! Köpeği ezip, yoluna devam etti

Kocaeli'nden gelen son dakika haberi böyle insanlık olmaz olsun dedirtti! Olay geçen gün, Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa giren cip, yolda duran bir köpeğe çarpıp, ezdi. Cipin sürücüsü aldırış etmeden yoluna devam etti.
Yaralı köpek, sahibi N.K. tarafından veterinere götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen köpek kurtarılamadı. Olayın ardından köpek sahibi N.K. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Dehşete düşüren görüntüler! Köpeği ezip, yoluna devam etti
GÜVENLİK KAMERASINDA YANSIDI
Yaşanan olay sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, sokağa giren cipin, yol ortasında duran köpeği ezdikten sonra yoluna devam ettiği görüldü.
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