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Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması! İsmail Çataklı’dan ‘Türkiye’de sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusuna net yanıt

: İçişleri Bakanlığı’ndan açıklaması! İsmail Çataklı’dan ‘’de sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusuna net yanıt

ile ilgili haberi: dün yaptığı açıklamada ‘’de sokağa çıkma yasağı gelecek mi?’ sorularına net bir cevap verdi. Bilindiği üzere, pandeminin ilk dönemlerinde sokağa çıkma yasakları uygulanmış, normalleşme adımları ile birlikte uygulamalarda kalkmıştı. Son günlerde ise çeşitli haber sitelerinde ‘Türkiye’de sokağa çıkma yasağı gelebilir’ iddiaları yer alıyordu. Konuyla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı son dakika açıklamalarında bulundu ve iddiaları yalanladı. İşte o açıklamalar;

Giriş Tarihi: 22.10.2020 22:22 ABONE OL
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması! İsmail Çataklı’dan ‘Türkiye’de sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusuna net yanıt

dün sosyal medya hesabından, ''de gelecek' iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu. Çataklı, "Bugün Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir." dedi. İşte haberinin ayrıntıları…

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

İsmail Çataklı, dün Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma yasakları ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

İşte Çataklı'nın Twitter adresi üzerinden yaptığı o paylaşım;

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması! İsmail Çataklı’dan ‘Türkiye’de sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusuna net yanıt

"Bugün Reuters kaynaklı "'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması! İsmail Çataklı’dan ‘Türkiye’de sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusuna net yanıt

Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde vaka sayısının artmasıyla birlikte 'de ve kısıtlamalarının tekrar gündeme gelebileceğini iddia edilmişti.

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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması! İsmail Çataklı’dan ‘Türkiye’de sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusuna net yanıt
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