Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması! İsmail Çataklı’dan ‘Türkiye’de sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusuna net yanıt

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı dün sosyal medya hesabından, 'Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelecek' iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu. Çataklı, "Bugün Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

İsmail Çataklı, dün Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma yasakları ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

İşte Çataklı'nın Twitter adresi üzerinden yaptığı o paylaşım;