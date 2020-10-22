İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı haberi! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? iddialarına yanıt İsmail Çataklı'dan geldi

Koronavirüs salgınının erken dönemlerinde getirilen sokağa çıkma yasağı uygulamaları, vakaların azalması ve normalleşme süreci ile birlikte kaldırılmıştı. Son günlerde çeşitli haber sitelerinde ise 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberleri paylaşılıyordu. Vatandaşlar bu noktada, konuyla ilgili yapılacak açıklamaları bekliyordu. Konuyla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan son dakika açıklaması geldi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

İsmail Çataklı, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma yasakları ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıkladı

İşte Çataklı'nın Twitter adresi üzerinden yaptığı o paylaşım;