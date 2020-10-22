Son dakika haberi: Kadıköy'ü istila etmişlerdi! Eğer öldürülürse kokudan durulmuyor, yaşarsa yok ediyor...

"ÇOK KÖTÜ BİR KOKUSU VAR ÖLDÜRÜNCE FECİ BİR KOKU YAYIYOR"

Kadıköy'de yaşayan vatandaşlardan Berrin Özmen "Ben bahçe katında oturuyorum. Süne böceği de diyorlar ona. Ben gördüğüm zaman öldürüyorum. Geçen sene ile bu sene görmeye başladım. Bahçede dut ağacı var sürekli oradan geliyor. En son ağacı budadılar öyle çözüm bulduk" dedi. Ergin Tansuğ da "İki aydan beri görüyorum. Hemen bir peçete ile alıp atıyorum. Daha önce görmemiştim. Çok kötü bir kokusu var öldürünce feci bir koku yayıyor. O yüzden peçete ile alıp atıyorum" diye konuştu. Kadıköylü Bergüzar Pala ise "Balkona çıktığımda en az 6-7 tane görüyorum. Daha önce yoktu. Daha çok Sivas yöresinde görüyordum şimdi burada çoğaldılar. Onlardan da korkuyoruz aslında hastalık mı yayıyor ne yapıyor bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.