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: 'den uyarı geldi! Sabah ve gece saatlerinde puslu havaya dikkat

Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre; Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ile 'in iç kesimlerinde yarın sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

AA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 14:07 Son Güncelleme: 22.10.2020 14:12 ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den uyarı geldi! Sabah ve gece saatlerinde puslu havaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde yağış öngörülmüyor. Yurdun batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus öngörülüyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Ülkemizin batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Batı Akdeniz'in Toroslar Mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL: 23°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 26°C Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 32°C: Parçalı ve az bulutlu

ANKARA: 24°C Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 23°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 29°C Az bulutlu ve açık

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Son dakika: Meteoroloji'den uyarı geldi! Sabah ve gece saatlerinde puslu havaya dikkat
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