SON DAKİKA: Türkiye bu zorbalığı konuşmuştu! İstenen ceza açıklanınca kendini böyle savundu...

"YUKARI ÇIKMA AMACIM SADECE KONUŞMAKTI"

Kendisine hakaret edildiğini öne süren tutuksuz sanık Şenyüzlü, "Yukarı çıkma amacım sadece konuşmaktı. Arkamdan çocuklarım da geldi, kapıda bize tahrik edici hakaret içeren sözler söyledi. Kapıyı sopa ile beraber açtı. Biz kendimizi korumak durumda kaldık. O nedenle evin içine girmiş bulunduk. Ben 30 yıldır Yeşilköy'de oturuyorum, daha önce kimseye hiçbir rahatsızlık vermedim" şeklinde beyanda bulundu.

Ali Şenyüzlü "Biz içeri girdiğimizde beyzbol sopasını oğlumun kafasına vurdu. 2 santim daha aşağıya vursaydı oğlumu kaybetmiştim. O gün ben sopayı İskender'in elinden almak istedim. Hatta kendisini banyoya götürdüm. Yüzünü beraber yıkadık, oğlumun kanları yerdeydi. Ben onları sildim. Sonra polis geldi, eve hiçbir şekilde zarar vermedik. Sadece kapıya vurduk" dedi.