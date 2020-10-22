Koronavirüs pandemisi sürecinde bilindiği üzere 17 Temmuz tarihinde kalkması öngörülen ve geçici yasa olarak yürürlüğe giren İşten çıkartma yasağı ile ilgili alınan karara göre bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği bildirilmişti. Düzenlemenin sona ereceği duyurulan o tarih yaklaşırken milyonlarca vatandaş konuya dair yaşanan gelişmenin detaylarını merak ediyor. Peki, Son gelişmeler: İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı yeniden uzatılacak mı, ne zaman sona eriyor? İşte tüm detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR, YENİDEN UZATILACAK MI?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hem çalışan hem de işveren haklarını korumaya yönelik birçok düzenleme getirilmiş ve bunlardan biri de işten çıkarma yasağı olmuştu. Bu kapsamda geçici olarak uygulanan kısıtlamanın kaldırılacağı tarih de merak konusu olmaya devam ediyor...