Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru! Milli Piyango Online ile 22 Ekim Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango'da yeni dönem ile beraber Süper Loto çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz salı günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 31 milyon TL devir etmişti. Bunun ardından da Süper Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 EKİM BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 6, 16, 30, 36, 46 ve 58 oldu. 5 bilen 13 kişi oldu. 4 bilen kişi sayısı ise 978 olarak açıklandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto'nun 31 milyon TL büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto çekilişi, 22 Ekim 2020 Perşembe günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 22 Ekim Süper Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;