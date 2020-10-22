Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru! Milli Piyango Online ile 22 Ekim Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango'da yeni dönem ile beraber Süper Loto çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz salı günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 31 milyon TL devir etmişti. Bunun ardından da Süper Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.
Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 6, 16, 30, 36, 46 ve 58 oldu. 5 bilen 13 kişi oldu. 4 bilen kişi sayısı ise 978 olarak açıklandı.
Süper Loto'nun 31 milyon TL büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto çekilişi, 22 Ekim 2020 Perşembe günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
Milli Piyango Online 22 Ekim Süper Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;
Süper Loto çekilişinin sonuçları, çekilişin hemen ardından sabah.com.tr'de olacak. Aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla canlı çekilişi takip edebilir ve çekiliş biter bitmez MPİ bilet sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.
SÜPER LOTO MPİ BİLET SORGULAMA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.