Tecavüz iddiasıyla yargılanan avukatın tahliye talebine ret

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6 Ekim'de yapılan ilk duruşmasında iddianame okunduktan sonra şikayetçi avukatları duruşmaların kapalı yapılmasını ve yayın yasağı getirilmesini talep etmişti.

AÇIK DURUŞMA

Mahkeme heyeti dosya içeriğine ilişkin yayın yasağı koyarken, duruşmaların açık yapılmasına karar vermişti. İlk duruşmada sanık Muhittin Köylüoğlu'nun savunması alınırken, bazı müşteki avukatları da beyanda bulunmuştu. Bugün yapılan ikinci duruşmada ise müştekilerin beyan ve şikayetlerinin alınması tamamlandı. Ardından tarafların talepleri dinlendi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık ve sanık avukatı, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye kararı verilmesini istedi. Cumhuriyet savcı ise tutukluluğun devamı yönünde görüş bildirdi.

Tarafları dinledikten sonra taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Köylüoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.