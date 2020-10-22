Yasağı böyle deliyorlar

İstanbul'un değişik semtlerinde geceler boyunca tekel bayilerini tek tek dolaşan SABAH, pek çok tekel bayiinin 22.00-06.00 arasındaki yasağa uymadığını tespit etti ve yasak saatlerinde yapılan alışverişleri görüntüledi. Çok sayıda ölüme neden olan seri sahte içki olaylarından sonra kimi Tekel bayilerinin içki satışı yasaklarını delmesi de gündeme damgasını vuracak türden bir skandal. Özellikle hafta sonu yaptığımız araştırmalarda alkol satışı yapan bazı işletmelerin yasağa uymadığına şahit olduk. Bahçelievler, Bostancı, Kadıköy, Maltepe, Avcılar ve Sarıyer olmak üzere 6 bölgede müşteri gibi tekel bayilerine girerek yasak saatleri içinde alkol satın aldık. Bu bölgelerdeki tekel bayilerinden çoğunun yasağa uymadığını görüntüledik.







ADRESE TESLİM

Yasağı delen işletmelerin paket servis hizmeti yaptığı da gözlerden kaçmadı. İşletmelerin, saat 22.00-06.00 arasında yasak yokmuşçasına alkol satışı ve paket servis hizmetini rahatlıkla sürdürdüğü de anbean görüntülendi. Haftanın her günü 22.00'den 06.00'ya kadar süren yasak sırasında, birçok yerde alkol satışı yapıldığı ve ancak sınırlı sayıda işletmenin bu yasağa uyduğu belirlendi.







VERGİDEN DE KAÇIYORLAR

SABAH ekipleri saat 22.00 sonrası yaptığı araştırmalarda kredi kartı ile yapılan satışlarda bayilerin yüzde 18 vergiyle alkol fişi kesmesi gerekirken satışları gizlemek için sigara veya kuruyemiş satışı fişleri kestiğini belirledi. Bu bayilerin, içki sattıklarını gizlemek için sigara ya da kuruyemiş satışı şeklinde fiş düzenliyor ve böylelikle devleti zarara uğratıyor olmaları da skandalın boyutlarını katlıyor.



13 GÜNDE 69 ÖLÜM

Sahte içkiden İzmir'de Soner Pamukçu (25) ve Harun Reşit Çakır (49), Aydın'da Hasan Topal (56) ve Havva Özırmak, Mersin'de de M.A. yaşamını yitirdi. 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden ölenlerin sayısı 69'a ulaştı. Adana Çukurova'da, bir ev ve kargo firmasına yapılan baskında, piyasa değeri 950 bin lira olan sahte içki ele geçirildi. Ceyhan TORLAK - Ziya RAMOĞLU

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