Ekim ayının son günlerine gelmemizle birlikte 29 Ekim resmi tatil mi sorusuna an itibariyle yanıt aranmaya başlandı. Türk ulusunun şanlı zaferlerinin biri olan Cumhuriyetin ilanının 97. Yıl dönümü bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi sebebiyle çalışan kesim bankalar ve resmi kurumların açık olup olmama durumunu merak ediyor. İzinlerini resmi tatil günlerine göre ayarlayan vatandaşlar için 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar ve resmi kurumlar açık mı, çalışıyor mu?
Cumhuriyetin ilanının 97.yıl dönümü olması vesilesiyle her yıl coşku ve sevinçle kutlanılan 29 ekim resmi tatil mi, sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı Perşembe günü tatil olacak. 29 Ekim 2020 Perşembe günü bankalar ve resmi kurumlar açık olmayacak.
29 Ekim resmi tatildir. 29 Ekim'in Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle bankalar ve resmi kurumlar kapalı olacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar ve resmi kurumlar açık olmayacak. Dolayısıyla 28 Ekim günü banka işlemlerinin öğleden önce gerçekleştirilmesi gerekiyor.
29 Ekim bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Bu günün resmi tatil olması bankalar ve resmi kurumlar kapalı olacak. Çalışan vatandaşlar dilerse 28 Ekim tarihinde yarım gün izin kullanarak toplam 4 gün izin yapabilir.