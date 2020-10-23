Bu haftanın A101 aktüel ürünler indirimleri başladı! A101 aktüel 22 Ekim ürünler kataloğunda dev indirim sizleri bekliyor!

A101 aktüel ürünler indirimleri her hafta binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Aldın aldın indirimleri ile araştırma konusu haline gelen mağaza zinciri Türkiye'de vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar adeta stoklarla sınırlı olan ürünlerin sahibi olabilmek adına mağazalara akın etti. Peki, 22 Ekim 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Haftanın A101 aktüel ürünler hangileri? İşte detaylar…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER ALDIN ALDIN FIRSATLARI BAŞLADI! A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

Her hafta olduğu gibi Perşembe günlerinden itibaren Aldın Aldın indirimleri ile müşterileri kendi bünyesine çekmeyi başaran A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Teknolojiden mutfak gereçlerine birbirinden çeşitli ürünlerde dev indirim her hafta mağazalarda yer alırken bu Perşembe de vatandaşlar birbirinden uygun fiyatlı ürünlerin sahibi olmak istiyor.