Abla katili, cinayetin tüm detaylarını anlattı

Yenişehir ilçesinde 21 yaşındaki Mustafa Aslan, buluşmak üzere geldiği Diyarbakır'da yaşayan 24 yaşındaki ablası Melek Aslan'ı sokak ortasında 4 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Mustafa Aslan, cinayetin tüm detaylarını savcılığa anlattı.

Aslan, ablası Melek'in eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen ve aranan Orhan Vatansever'in kendisini aradığını söyledi. Orhan Vatansever'in kendisine 'ben seni tanıyorum ama sen beni tanımıyorsun' dediğini ifade eden Aslan, şöyle dedi: "Ablan Melek'i tanıyorum. Ablanız kötü yolda. Benim paramı yedi. Ben de sizin evi haczettireceğim. Baban hapse girecek. Ben de biliyorum sizin suçunuz yok ama ben de bu şekilde öcümü alacağım. Ablamın yarı çıplak fotoğraflarını bana attı. Ben de bunun üzerine şahsın numarasını engelledim" dedi.

"ABLAMIN ADRESİNİ ORHAN VERDİ"



Orhan Vatansever'in Kâhta'nın sosyal medya sayfasında, ablası Melek'in fotoğraf, adres ve kimlik bilgisini paylaştığını belirten Aslan, "Orhan, kız kardeşinizi Diyarbakır'dan niye almıyorsunuz. Ya siz onu alın ya da ben haberlere çıkacağım' diye mesaj attı. Ona Diyarbakır'da ablamı nasıl bulacağım diye sordum. Ablamın ev içinde, ağzında sigara, bakışları sarhoş gibi baygın bakar halde resmini yolladı" dedi. Aslan, savcılık sorgusunda Diyarbakır'da yaşayan ablası Melek'in adres bilgilerini Orhan Vatansever'den aldığını ifade etti.

Orhan Vatansever ile 21 Ekim'de Diyarbakır'da buluşma sözü verdiklerini belirten Aslan, ifadesinde şunları söyledi: "Diyarbakır'a geldiğimde, Orhan'a mesaj atarak, 'Abi ben yarın Diyarbakır'a geliyorum. Melek'i bulabilecek misin?' diye yazdım. Orhan da, 'Arkadaşlarım takipte. Melek şu anda yaşlı bir adamla birlikte. Kol kola, sarhoş bir şekilde bir binaya girdi. Akşam kaldığı aparta tekrar gelmek zorunda. Sabah apartın önünde bekleriz. Geldiği zaman da konuşuruz' diye yazdı. Orhan'a, 'Melek'i getirmesine getireceğim. Yalvara yakara ağlayacağım ama Melek'i getireceğim ama sen de gelip ablamla evleneceksin' diye yazdım.

Orhan bana, 'Sen olsan böyle biriyle evlenir misin? Doğru yolda değil' deyince ona ablamın böyle bir insan olmadığını ama ablamın eskiye döneceğini, ablamla evlenmesini söyledim. Bana, 'Söz veremiyorum. Sen Melek'i getir, sonrasında düşünürüz. Orhan, Melek'in kaldığı apartın adresini atıp, 'Buradayım. Çay ocağındayım' deyince verdiği adres gittim, ancak o yoktu. Bana mesaj atıp, 'Polis beni aldı. Uzaklaştırma kararım olduğu için karakoldayım. 1 saate işim biter. Orada bekleyin. Ben gelene kadar Melek gelir' diye yazdı"