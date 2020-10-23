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’da helikopterli '' denetimi

Emniyet Müdürlüğü'nün helikopterli trafik uygulamasında, araçta takmadığı belirlenen sürücü ve yolculara 900 TL para cezası uygulandı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 18:16 Son Güncelleme: 23.10.2020 18:30 ABONE OL
Adana’da helikopterli 'maske' denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda, helikopter destekli trafik kural ihlali ve maske uygulaması yaptı.

Uygulama sırasında helikopter yolda havadan kural ihlali yapanları tespit edip, yerdeki ekiplere bildirdi.

Kural ihlali yapan sürücü ve yolculara, uygulama noktasında durdurularak cezai işlem uygulandı.

Sürücü ve yolculara genelde maske kuralına uymamaktan 900 TL ceza kesildi. Maske kuralına uymayan vatandaşlar çeşitli bahaneler üretti ancak cezadan kaçamadı.

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Adana’da helikopterli 'maske' denetimi
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