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Alacak davası cinayetle noktalandı

Karamürsel İlçesinde meydana gelen olayda, Y.A ile (32) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.A üzerindeki silah ile ateş ederek İren’i ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan İren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 23.10.2020 10:11 ABONE OL
Alacak davası cinayetle noktalandı

Kocaeli Karamürsel İlçesinde meydana gelen olayda, Y.A ile Burak Şahin İren(32) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.A üzerindeki silah ile ateş ederek İren'i ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan İren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Karamürsel İlçesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki kişi arasındaki alacak tartışması cinayet ile noktalandı. İddialara göre; aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Y.A ile Burak Şahin İren ilçe merkezinde karşılaştı. Şahıslar ardından sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında ise Y.A üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak art arda ateş etti. Y.A.'nın silahından çıkan mermiler ile ağır yaralanan İren, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olayı gerçekleştiren Y.A olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı Burak Şahin İren'i alarak Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede 3 saat boyunca müdahale edilen İren yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan olayı gerçekleştiren Y.A ise olaydan kısa bir süre sonra Polis merkezine giderek suçta kullandığı silah ile birlikte teslim oldu. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Alacak davası cinayetle noktalandı
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