Ankara'da oksijen tüpleri füze gibi fırladı: Korkunç anlar kameraya yansıdı

'ÖLÜMCÜL OLMADIĞI İÇİN ŞÜKRETMELİYİZ'

İş yeri hasar gören Seyfi Abacı, oksijen tüpünün 200-300 metre uzaktan adeta bir füze gibi gelip iş yerlerinin camına geldiğini söyledi. Abacı, "Dikkatsizliğin bedelini şükürler olsun can kaybı olmadan mal kaybı ile ödedik. Önlem alınmadığı müddetçe bu tarz kazalar oluyor. Korktuk, sesten dolayı patlama olduğunu düşündük. Dışarı çıktığımızda 1,5 metre boyunda oksijen tüpünü görüyorsunuz. Ölümcül bir kaza olmadığına ne kadar şükretsek az. 'İş sağlığı', 'iş güvenliği' boşuna denilmiyor. Tedbirler alınmadığı müddetçe bu tarz kazalar olmaya devam eder. Bu tarz tüpler büyük, bunların kamyonet kasasında taşınırken dikkatli olunması lazım. Daha büyük önlemler alınacaksa tüpçülerin farklı bir sanayide olmaları gerekiyor" dedi.