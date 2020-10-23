MSB tarafından salgın sürecinde alınan kararla beraber vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşların koronavirüs testi yaptırması gerektiği bildirilmişti. Bu kapsamda bugün açıklanacak olan Kasım celbi askerlik yerleri ile beraber binlerce vatandaş askerlik sevki için Covid-19 ve PCR testi nereden yaptırılır, ücretsiz mi? Sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, ASAL sevk başvurusu için Askerlere covid-19 (koronavirüs) testi nereden yaptırılır? Askerlik sevki için kovid-19 PCR testi ücretli mi, nerede yaptırılır? İşte tüm detaylar…
Bugün askerlik yerlerinin Kasım ayında silah altına girecek olan vatandaşların erişimine açılacağı bilinirken sabah saatlerinden itibaren konuyla alakalı olarak araştırmalar da hız kazandı. Askerlik sevki için vatandaşlara Covid-19 PCR testi zorunlu kılınmıştı…
ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?
Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak.
MSB tarafından yapılan açıklamada belirtilen yükümlülerle ilgili, "Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten Covid-19 anketini dolduracaklar. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların askere sevkleri tedavileri süresince ertelenecek.
Askere gideceklere corona virüsü (Covid-19) testi | Video
Test sonucu Covid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecek. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Covid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar. Asker eğlencesi, uğurlaması ve benzeri faaliyetleri icra etmeyecekler. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlem uygulanacaktır.
Covid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.
PCR TESTİ NEDİR?
Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR ), herhangi bir organizmaya ait DNA'daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan yönteme verilen addır.
CORONA VİRÜSÜNDE PCR TESTİ NASIL YAPILIR?
PCR basitçe, nükleotitlerin uygun koşullarda tüpte çoğaltılması işlemidir. Belli bir DNA parçasının kopyalarının primer adı verilen yapılar tarafından yönlendirilerek enzimatik olarak sentezlenmesi şeklinde tanımlanan in vitro (canlı dışında, tüpte) bir yöntemdir.Yöntemin temeli, çoğaltılmak istenen bölgenin iki ucuna özgü, bu bölgedeki nükleotid dizilerini tamamlayıcı bir çift sentetik DNA parçası (primer) kullanılarak, bu iki primerle sınırlandırılan genin enzimatik olarak sentezlenmesine dayanır.