MSB tarafından salgın sürecinde alınan kararla beraber vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşların koronavirüs testi yaptırması gerektiği bildirilmişti. Bu kapsamda bugün açıklanacak olan Kasım celbi askerlik yerleri ile beraber binlerce vatandaş askerlik sevki için Covid-19 ve PCR testi nereden yaptırılır, ücretsiz mi? Sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, ASAL sevk başvurusu için Askerlere covid-19 (koronavirüs) testi nereden yaptırılır? Askerlik sevki için kovid-19 PCR testi ücretli mi, nerede yaptırılır? İşte tüm detaylar…

ASKERLERE COVİD-19 PCR TESTİ NEREDEN YAPTIRILIR, ÜCRETLİ Mİ? ASKERLİK SEVKİ İÇİN KORONA TESTİ ZORUNLU MU?

Bugün askerlik yerlerinin Kasım ayında silah altına girecek olan vatandaşların erişimine açılacağı bilinirken sabah saatlerinden itibaren konuyla alakalı olarak araştırmalar da hız kazandı. Askerlik sevki için vatandaşlara Covid-19 PCR testi zorunlu kılınmıştı…