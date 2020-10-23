Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? E Devlet ile Kasım 2020 celbi MSB ASAL askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

Kasım 2020 celp dönemi askerlik yükümlülerinin celp ve sevk bilgilerini içeren askerlik yerleri bugün açıklanacak. Vatani görevini yerine getirmek üzere yoklama vb. işlemlerini 31 Ağustos 2020 tarihine kadar gerçekleştirip askerlik başvurusunda bulunan yükümlüler, askerlik yerleri ile ilgili bugün Milli Savunma Bakanlığından gelecek açıklamayı bekliyor. "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun bugün yapılacak açıklama ile cevap bulması beklenirken askerlik adayları tarafından yanıtı araştırılan bir başka soru ise "E-devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?" Haberimizin detaylarından askerlik yerleri ne zaman belli oluyor, bugün saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt bulabilir, e-devlet askerlik yerleri sorgulama işlemi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
ER VE ERBAŞ, YEDEK SUBAY ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MSB DUYURDU!
MSB'den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Kasım 2020 sevk ve celp dönemine ilişkin sınıflandırma sonuçları, askerlik yerleri 23 Ekim 2020 günü e-devlet üzerinden açıklanacak.
İşte Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü asal.msb. gov.tr'den gelen askerlik yerleri, celp ve sevk tarihlerine ilişkin detaylar...
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB'den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Kasım 2020 sevk ve celp dönemine ilişkin sınıflandırma sonuçları yani askerlik yerleri 23 Ekim 2020 günü e-devlet üzerinden açıklanacak. Yapılan açıklama ile birlikte Kasım 2020'de silah altına alınacak 1'nci ve 2'nci grup er ve erbaşlar, Kasım 2020 grubu bedelli askerlik yükümlülerinin sevk bilgileri ve yedek subay askerlik yerleri kamuoyu ile paylaşılacak.
E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
23 Ekim 2020 tarihinde erişime açılacak askerlik yerleri sorgulama ekranı aracılığıyla, askere gidecek olan yükümlüler, askerlik yerlerini kolayca öğrenebilir.
E-devlet sitesinden yapılan askerlik yeri sorgulama işlemi için öncelikle e-şifreye ihtiyaç vardır. Eğer e-şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden şifre alabilirsiniz. Ardından şifrenizi değiştirerek sisteme girebilirsiniz. Sisteme e-şifre dışında farklı giriş yöntemleri de bulunuyor. Dilerseniz bu yöntemler aracılığıyla da e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.
Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" yazarak arama yapmanız gerekiyor.
Ekrana yansıyan sekmeden arama yapabileceğiniz gibi "e-Hizmetler" kısmından da ilgili bakanlığa erişebilirsiniz.
Sayfanın üst kısmında "Hizmet adı" kutucuğu belirecek. Askerlik görevini kısa dönem olarak ifa edecek olan askerlerin, "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem olarak askerlik yapacak yükümlülerin ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazarak karşılarına çıkan linke tıklamaları gereklidir.
Linke tıklandıktan sonra ekrana gelen "Er Sınıflandırma Sonucu" ve Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" sayfaları aracılığıyla askerlik yapacağınız yeri öğrenebilirsiniz.
Bu adımların ardından da Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi alınabilecek. Sevk Belgesi, asker adayının yol izinlerinden birliğine teslim olacağı günlere kadar birçok bilgiyi içerir.
SEVK TARİHLERİ HANGİ GÜN OLACAK?
Er ve erbaşlar için 2. grup sevk tarihi 25 Kasım 2020 olacak. İkinci grup sevk belgesini 21-25 Kasım 2020 tarihleri arasında alabilecek.
Kasım grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 21 Kasım 2020 olacak. Bu grup ise 17-21 Kasım tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.
Yedek subay ve astsubay adayları için sevk tarihi ise 30 Ekim 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 26-30 Ekim 2020 olacak.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KASIM 2020 CELP DÖNEMİNE İLİŞKİN DUYURUSU
ASKERLİK SEVKİ ÖNCESİ KOVİD-19 TESTİ İŞLEMLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME ŞEMASI
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER
Sevk belgesi olarak da geçen sülüs kağıdının alınması, ilk atmanız gereken adım. Belgeyi e-devlet kapısından temin edebilirsiniz. İnternetten yapılan işlemlerde belge sadece bir kere alınabiliyor. Belgenin çıktısını almadan önce bir depolama alanına kaydetmenizi tavsiye ederiz. Bu belge olmadan birliğe teslim olunamayacağı için belgenin mutlaka yanınızda olması şart.
Askere gidecek olan kişilere yol ve iaşe bedeli altında bir ödeme yapılır. Bu ödemenin miktarı kişinin resmi kurumlarda görünen adres bilgileri ve askere gideceği yer arasındaki mesafeye göre belirlenir. Adlarına yol ve iaşe bedelleri yatanlar üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan bir kimlik kartı ile ödemelerini alabilirler. PTT bankamatik kartları olanlar ise doğrudan yol ve iaşe bedellerini ATM'lerden çekebilirler. Talep edenler askerlik dönemleri boyunca kullanmak için kendilerine PTT kart çıkartabilirler. Adrese dayalı nüfus kaydına göre askere gidecekleri bölge arasında fazla mesafe olanlara bir de yol izni hakları bulunuyor.
Askerlik için iş çıkışı verenlerin kıdem tazminatı saklı tutulmuştur. Askerlik nedeniyle işten çıkışınızı verdikten sonra kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Bedelli askerlik yapanlar için bu şart geçerli değildir. Onlar askerlik süreleri boyunca iş yerlerinden ücretsiz izin alabilecekler.