Baba kız aynı gün öldü! Refakat ettiği babasından 8 saat önce öldü

Rize'de beyin kanaması riski nedeniyle hastanede tedavi gören İlyas Demirci ve kendine refakat eden kızı Songül Akgün, 8 saat arayla hayatını kaybetti. Arka arkaya iki ölüm haberi alan yakınları ise fenalık geçirdi.



Rize merkeze bağlı Pehlivantaşı mahallesinde yaşayan 68 yaşındaki İlyas Demirci 1 hafta önce budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması riski bulunan İlyas Demirci, tedaviye alındı.





Demirci'nin kızı Songül Akgün (40), babasına 2 gün refakat ettikten sonra evine gitti. Kendisini kötü hissetmesine rağmen yeniden babasının yanına hastaneye dönen Akgün, burada baygınlık geçirdi. Burada yapılan müdahalede beyin kanaması geçirdiği belirlenen Akgün, yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda 5 gün tedavi gören Akgün, tüm müdahalelere rağmen dün 18.00 sularında hayatını kaybetti.



Aynı gün sabah saatlerinde kalbi durduğu için yoğun bakıma alınan baba İlyas Demirci ise, gece 02.00 sularında hayatını kaybetti. İki ölüm haberini arka arkaya alan yakınları ise fenalık geçirdi.