Bakan Selçuk ve TMSF Başkanı Gülal, Giresun’da öğrencilerle tablet dağıttı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tasarruf ve Mevduat Yatırım Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ile birlikte Giresun'daki yatılı okul öğrencileriyle bir araya geldi. Bakan Selçuk ve Gülal, öğrencilere tablet dağıttı.

Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu'ndaki öğrencilerle buluşan MEB Bakanı Ziya Selçuk ve TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, öğrencilere tablet bilgisayarlarını verdi.

Ziyaretin ardından Gülal ile birlikte kameralar karşısına geçen Bakan Selçuk, kampanyanın başladığı günden bu yana 20 milyon liralık en büyük kurumsal desteğin TMSF'den geldiğini hatırlatarak, Gülal'ın şahsında TMSF yönetimine ve bu süreçte öğrenciler için desteklerini sunan tüm kişi, kurum, kuruluş ve sivil inisiyatiflere teşekkür etti. Selçuk, Türkiye'nin finansal gücüyle eğitimde geleceğin inşasına verilen bu önemli desteğin gelecekteki yeni işbirliği alanlarının başlangıcı olmasını diledi.

Altyapı yatırımlarıyla EBA kullanım oranlarının rekor seviyelere yükseldiğine belirten Bakan Selçuk, kullanım miktarı ve internet trafiği kriterlerine göre, eğitim alanındaki tüm siteler arasında dünyada 1. sıraya yükseldiğini söyledi.

500 BİN TABLET DAĞITILACAK

Bakan Selçuk, "Türkiye genelinde belirli kriterlerle tespit edilen ve dağıtımda öncelik verilen 60 bin öğrencimize tabletleri, bağışçılarımızın desteğiyle teslim edilmiştir. Bakanlığımız tarafından verilecek 500 bin tabletin tedarik süreci de devam etmektedir. En başından beri 'Eğitimde Fırsat Adaleti' dedik, bugün Giresun'da olmamızın sebebi budur." dedi.

Bugüne kadar birçok sosyal projeye katkı verdiklerini ifade eden TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Katkı vermekten en çok mutlu olduğumuz proje bu oldu. Kendi memleketimde olmaktan mutluyum. Çocuklarımızın geleceği bizler için çok önemli. Bu destekten dolayı kurumumuz adına mutluyuz." şeklinde konuştu.