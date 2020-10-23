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Bayiden aldığı cevapla çılgına döndü, aracını yakmaya kalkıştı

'da bir otomobil bayisi önünde korku dolu dakikalar yaşandı. Eşine aldığı ikinci el otomobilin hasar kayıtlı çıkması üzerine bayi ile görüşen Hamza Özdemir, bayiden olumsuz cevap alınca sinir krizi geçirerek satın aldığı cipi benzin dökerek yakmaya kalkıştı. Öfkeli adamı çevredeki vatandaşlar güçlükle ikna ederek elindeki benzin bidonunu aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:48 ABONE OL
Bayiden aldığı cevapla çılgına döndü, aracını yakmaya kalkıştı

'da Hamza Özdemir (52), hasar kaydı olduğunu öne sürdüğü eşi için satın aldığı ikinci el cipi, satıcı bayi önünde yakmak istedi. Özdemir, o anları görüntülemeye çalışan gazetecilerle konuşup derdini anlatırken, çevredekiler elindeki benzin bidonu alarak eyleminden vazgeçirildi.

Bayiden aldığı cevapla çılgına döndü, aracını yakmaya kalkıştı

Olay, sabah saatlerinde - Ankara karayolu üzerindeki bir otomobil galerisinde meydana geldi.

Bayiden aldığı cevapla çılgına döndü, aracını yakmaya kalkıştı

ARACI YAKMAYA KALKTI

Bir süre önce eşi için ikinci el cip satın alan Hamza Özdemir, araçta hasar kaydı olduğunu öğrenince, satıcı bayiyi yetkilileriyle görüştü. Görüşmede, taleplerine olumsuz yanıt alan Özdemir, satıcı bayi önüne getirdiği aracı yakmak istedi.

Bayiden aldığı cevapla çılgına döndü, aracını yakmaya kalkıştı

Özdemir, kendisine soru soran gazetecilere konuşurken, çevredekiler elindeki benzin bidonunu aldı.

Bayiden aldığı cevapla çılgına döndü, aracını yakmaya kalkıştı

İkna edilip, eyleminden vazgeçirilen Özdemir, bayi yetkililerinin "Ne gerekiyorsa yaparız" sözleri üzerine aracını bırakarak bölgeden ayrıldı.

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Bayiden aldığı cevapla çılgına döndü, aracını yakmaya kalkıştı
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