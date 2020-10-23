Bölgedeki üniversite rektörleri Zerzevan kalesini ziyaret etti!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine 13 kilometre uzaktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde başlatılan kazılar devam ederken, bölgede 8 İl'in üniversite rektörleri tarihi mekânı ziyaret etti. Rusya Federasyonu Tur Operatörleri de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kalede inceleme yaparak Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'dan bilgi aldı.

Tarihe ışık tutan Diyarbakır-Mardin arasında yer alan ve Dünyada ortaya çıkarılmış son Mithras Tapınağı'na sahip olan Zerzevan kalesini Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özçoşar ve Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu Zerzevan Kalesi'ni ziyareti. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'dan bilgi alan rektörler, üniversiteler olarak çalışmalara her alanda destek vermeye hazır olduklarını söylediler.

ZERZEVAN KALESİ…



Zerzevan Kalesi, Diyarbakır ile Mardin arasında, Çınar ilçesine bağlı Demirölçek mahallesi sınırları içinde yer alan tarihî yapı ve askerî yerleşim alanı. Roma İmparatorluğu döneminde sınır garnizonu olarak kullanılmıştır. Diyarbakır'daki en önemli Doğu Roma eserlerinden kabul edilen kale,2020'de Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmiştir.

Diyarbakır-Mardin karayolunun kırk beşinci kilometresinde, yoldan 124 metre yükseklikteki kayalık bir tepede bulunur. Kalede 2014 yılına başlayan kazılar sonucu 12 metre yüksekliğinde, bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 22 metre yüksekliğinde gözetleme kulesi, kilise, saray, konut, kaya mezarları, hamamlar, tahıl ve silah depoları ile 54 su sarnıcı ortaya çıkarılmış ve kale yerleşimi turistlerin ziyaret ettiği bir ören yeri haline gelmiştir. Diyarbakır tarafında 2017 yılında bulunan Mitras Tapınağı günümüzde kalenin en çok ilgi çeken yapısı konumundadır.