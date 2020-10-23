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Cuma namazı öncesi korona denetimi

tarafından salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla başlatılan ‘7 Gün 7 Konu 7 Denetim’leri  kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cuma namazı vaktinde cami ve mescitlerde denetim yaptı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 23.10.2020 14:04 Son Güncelleme: 23.10.2020 14:08 ABONE OL
Cuma namazı öncesi korona denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla başlatılan '7 Gün 7 Konu 7 Denetim'leri kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cuma namazı vaktinde cami ve mescitlerde denetim yaptı.

Bu kapsamda jandarma ekipleri İstanbul Havalimanı'nı camisindeki Cuma namazı öncesi tek kullanımlık seccadelerin fiziki mesafeye göre yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol etti. Ayrıca camiye girişlerde vatandaşların kendi seccadelerini getirip getirmediklerine, maske kullanmalarına ve belirlenen alanlarda namaz kılınıp kılınmadığına bakıldı.

Ayrıca temizliğe riayet edilmesi konusunda hatırlatmalar yapılırken maskesini değiştirmek isteyen vatandaşlarada maske dağıtıldı İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca bu tür denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.

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Cuma namazı öncesi korona denetimi
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