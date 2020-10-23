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’da köylü kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor

’nın Reşadiye köyünde kadınlar, el emeği ürünlerini satarak vatandaşları doğal ürünlere kavuştururken ev ekonomisine destek oluyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 23.10.2020 13:31 ABONE OL
Datça’da köylü kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Datça'ya bağlı Reşadiye köyündeki kadınlar her cuma günü köy meydanında el emeği ile ürettikleri ürünleri sergileyerek aile bütçesine katkı sağlıyorlar.

Reşadiye köyünde cuma günleri kurulan pazarda ürünlerini pazarlayan kadınları, köy muhtarlığı destekliyor.



Muhtarlık sosyal medyadan yaptığı duyuruda "Her cuma tüm gün Reşadiyeli kadınlarımızın el emeği göz nuru el işleri ve yerel ürünlerimiz mahalle meydanımızda satışta. Alışveriş önemli değil bir çayımızı içmeye bekleriz" dedi.

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Datça’da köylü kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor
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