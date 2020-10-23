Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanı olası İstanbul depremi için en riskli bölgeye dikkat çekti! Avrupa Yakası ve...

Son dakika haberler… Uzman isimler tarafından beklenen büyük İstanbul depremi için sinyallerin ufak çaplı sarsıntılarla verildiği her fırsatta duyurulurken Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan riskli bölge açıklaması geldi. Uzman isim olası İstanbul depremi'nde en tehlikeli yerleri "Bir sefer jeolojik ve zemin olarak en tehlikeli olan yerler Avrupa yakası ve Avrupa yakasında Haliç'ten başlayıp Silivri'ye kadar giden sahil ve sahilden ilk 10 km'lik kuşak en riskli yerler." Sözleri ile ifade etti. İşte Prof. Dr. Naci Görür'den gelen son dakika deprem açıklaması…

UZMAN İSİMDEN FLAŞ İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI! EN RİSKLİ BÖLGELERİ AÇIKLADI…

Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir televizyon programında İstanbul depremine ilişkin çok önemli uyarılarda bulundu. Büyükşehir'de zemin olarak en tehlikeli yerleri tek tek ifade eden uzman isim 1999 yılında gerçekleşen şiddetli sarsıntı sonucunda Marmara'nın altındaki kabuğa enerji yükseldiğini ifade ederek "Bu kabuk bu enerjiyi kaldıramaz." Dedi…