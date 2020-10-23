Devriye uygulaması nedir, ne demektir? Jandarma akıllı devriye uygulaması nasıl kullanılır?

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nedir, ne demektir? Jandarma akıllı ?

Geçtiğimiz günlerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başlayacağı duyuruldu. Koronavirüs salgını sürecinde tedbirleri artıran bu yöntemle birlikte hem kişi ve araçlar kontrol ediliyor, hem de koronavirüs testi pozitif çıkanlar tespit edilebiliyor. Böylelikle sosyal mesafe korunarak işlemler hızlı ve pratik bir şekilde yapılıyor. Konuya yönelik araştırmalar ise hız kazandı. Buna göre; , ne işe yarıyor? Jandarma akıllı ?

Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:08 Son Güncelleme: 23.10.2020 11:08 ABONE OL
Devriye uygulaması nedir, ne işe yarıyor? Jandarma akıllı devriye uygulaması nasıl kullanılır?

Jandarma Genel Komutanlığı'nca geliştirilen son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan videoda mobil uygulama "Devriye"nin tanıtımı yapıldı. Konuya yönelik araştırmalar hız kazanırken uygulamayla alakalı detaylı bilgiler paylaşıldı. Peki , ne işe yarıyor? Jandarma akıllı ?

DEVRİYE UYGULAMASI NEDİR, NE İŞE YARIYOR?

Koronavirüs salgını sebebiyle önlemler tek tek artmaya devam ediyor. Son olarak Jandarma Devriye uygulaması adı verilen uygulamayla hem kişi ve araçlar kontrol edebilecek hem de koronavirüs testi pozitif çıkanlar tespit edebilecek…

Devriye uygulaması nedir, ne işe yarıyor? Jandarma akıllı devriye uygulaması nasıl kullanılır?

DEVRİYE UYGULAMASI NEDİR?

Devriye uygulamasıyla birlikte kimlik ve plakalar kolay bir şekilde sorgulanacak.

Jandarma Genel Komutanlığı Yazılım Geliştirme Daire Başkanlığınca, kişi ve plaka sorgulama ile kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılmak üzere mobil uygulama "Devriye" geliştirildi.

Yazılım Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan uygulama, kişi ve plaka sorgulama, NFC (Near Field Communication) ile kimlik sorgulama olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Uygulama sayesinde suç işledikleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunanların yanı sıra yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif olup da izolasyonda bulunması gereken kişilerin de tespiti yapılıyor.

Devriye uygulaması nedir, ne işe yarıyor? Jandarma akıllı devriye uygulaması nasıl kullanılır?

DEVRİYE UYGULAMASI NEDİR, NE İŞE YARIYOR? JANDARMA AKILLI DEVRİYE UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Jandarma Genel Komutanlığınca geliştirilen mobil uygulama "Devriye" sayesinde kişi ve araç sorgulama ile kimlik doğrulama işlemleri sosyal mesafe korunarak daha kolay ve hızlı yapılıyor.

Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda mobil uygulama "Devriye"nin tanıtımı yapıldı.

Buna göre, Yazılım Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan uygulama, kişi ve plaka sorgulama, NFC (Near Field Communication) ile kimlik sorgulama olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.

Uygulama sayesinde suç işledikleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunanların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olup da izolasyonda bulunması gereken kişilerin de tespiti yapılıyor.

"Devriye", sahte kimlikleri de kısa sürede tespit edebiliyor

Yeni çipli kimlik kartlarının arka yüzünde bulunan MRZ alanının, uygulamanın yüklü olduğu mobil cihazın kamerasına okutulmasıyla karttaki bilgiler alınarak sistem üzerinden karşılaştırılıyor. Bu işlemle bilgilerinde uyuşmazlık tespit edilen kimlikler incelemeye alınıyor.

Uygulamayla pandemi sürecinde vatandaşlarla sosyal mesafe korunarak hızlı şekilde sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bekleme süresinin azaltılması hedefleniyor.

Bazı illerde kullanılmaya başlanan uygulamanın, yakında ülke genelinde kullanılmaya başlanması planlanıyor.

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Devriye uygulaması nedir, ne demektir? Jandarma akıllı devriye uygulaması nasıl kullanılır?
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