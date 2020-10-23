Devriye uygulaması nedir, ne demektir? Jandarma akıllı devriye uygulaması nasıl kullanılır?

Jandarma Genel Komutanlığı'nca geliştirilen devriye uygulaması son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan videoda mobil uygulama "Devriye"nin tanıtımı yapıldı. Konuya yönelik araştırmalar hız kazanırken uygulamayla alakalı detaylı bilgiler paylaşıldı. Peki Devriye uygulaması nedir, ne işe yarıyor? Jandarma akıllı devriye uygulaması nasıl kullanılır?
Koronavirüs salgını sebebiyle önlemler tek tek artmaya devam ediyor. Son olarak Jandarma Devriye uygulaması adı verilen uygulamayla hem kişi ve araçlar kontrol edebilecek hem de koronavirüs testi pozitif çıkanlar tespit edebilecek…
Devriye uygulamasıyla birlikte kimlik ve plakalar kolay bir şekilde sorgulanacak.
Jandarma Genel Komutanlığı Yazılım Geliştirme Daire Başkanlığınca, kişi ve plaka sorgulama ile kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılmak üzere mobil uygulama "Devriye" geliştirildi.
Yazılım Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan uygulama, kişi ve plaka sorgulama, NFC (Near Field Communication) ile kimlik sorgulama olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Uygulama sayesinde suç işledikleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunanların yanı sıra yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif olup da izolasyonda bulunması gereken kişilerin de tespiti yapılıyor.
Jandarma Genel Komutanlığınca geliştirilen mobil uygulama "Devriye" sayesinde kişi ve araç sorgulama ile kimlik doğrulama işlemleri sosyal mesafe korunarak daha kolay ve hızlı yapılıyor.
Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda mobil uygulama "Devriye"nin tanıtımı yapıldı.
Buna göre, Yazılım Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan uygulama, kişi ve plaka sorgulama, NFC (Near Field Communication) ile kimlik sorgulama olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.
Uygulama sayesinde suç işledikleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunanların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olup da izolasyonda bulunması gereken kişilerin de tespiti yapılıyor.
"Devriye", sahte kimlikleri de kısa sürede tespit edebiliyor
Yeni çipli kimlik kartlarının arka yüzünde bulunan MRZ alanının, uygulamanın yüklü olduğu mobil cihazın kamerasına okutulmasıyla karttaki bilgiler alınarak sistem üzerinden karşılaştırılıyor. Bu işlemle bilgilerinde uyuşmazlık tespit edilen kimlikler incelemeye alınıyor.
Uygulamayla pandemi sürecinde vatandaşlarla sosyal mesafe korunarak hızlı şekilde sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bekleme süresinin azaltılması hedefleniyor.
Bazı illerde kullanılmaya başlanan uygulamanın, yakında ülke genelinde kullanılmaya başlanması planlanıyor.