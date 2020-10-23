Eşi ve çocukları tarafından evden kovulan babanın yaşam mücadelesi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Şair İbrahim Rafet mahallesinde eşi ve çocukları tarafından evden kovulan baba harabe bir evde yaşam mücadelesi veriyor.

Lütfü YALGI / SABAH

Siverek'te çocukları ve eşi tarafından sokağa atılan Lütfü Yalçın, Şair İbrahim Rafet Mahallesi'nde babasına ait yıkık dökük bir harabe evde yaşam mücadelesi veriyor. Birçok kez eve gitse de kovulan Yalçın, "Bende daha önce ailemle birlikte kaldığım babama ait harabe olmuş evde mücadelemi veriyorum. İhtiyaçlarımı mahalle muhtarı, komşu ve esnafların yardımıyla karşılıyorum. Gece olduğunda çok zor bir durum yaşıyorum, önümüz kış ne yapacağımı bilmiyorum. Muhtarımız sağ olsun, her anlamda bana destek oldu. Babama ait evin yapılması için başvurularımızı yaptık, ama ret cevabı geldi. Devlet yetkilileri ve hayırseverlerden destek bekliyorum" dedi.

Eşi ve çocukları tarafından sokağa atılan vatandaşımızın barınabileceği bir ev için taleplerde bulunduklarını belirten Mahalle Muhtarı Cuma Kaldan, "Eşi ve çocukları tarafından "delidir" diye sokağa atılmış durumda olan bu insana yardım etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır sokaklarda kalıyor, bu harabe ev daha önce biraz düzenleydi üzerinden yağmur ve kış geçince yıkılıp döküldü.

Şuan gidecek bir yeri yok, mahalle ve esnafların yardımıyla yaşamını sürdürüyor. Yetkili yerlere başvuru yaptım ama ev yapımı için ret cevabı aldım. Önümüz kış ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir önce bu babanın barınabileceği bir eve ihtiyacı var. Devlet yetkilileri ve hayırseverden yardım talep ediyoruz" dedi.