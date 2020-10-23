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Eşini sevgilisinin evinde bastı, mahalleyi ayağa kaldırdı!

'da dün sabah meydana gelen olay görenleri şaşkına çevirdi. Aldatıldığından şüphelenen M.D. isimli kadın, eşini takip ederek onu bir kadının evinde yakaladı. Öfkeden deliye dönen kadın, sinir krizi geçirdi ve yerden aldığı taşla hem kocasına hem de onun aracına saldırdı. Bu sırada eşini aldatan koca, kabahati ile kalmayıp 40 yıllık eşi M.D.'yi saçından sürükleyerek darp etti.

İHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 12:39 Son Güncelleme: 23.10.2020 12:51 ABONE OL
Eşini sevgilisinin evinde bastı, mahalleyi ayağa kaldırdı!

'da aldatıldığını düşünen kadın eşini bir süre takip etti. Eşini başka bir kadının evinde gören M.D., çılgına döndü. Sinir krizi geçiren M.D., sokak ortasında eşine ve arabasına yerden aldığı taşla saldırdı.

Eşini sevgilisinin evinde bastı, mahalleyi ayağa kaldırdı!

Eşinin tepkisi üzerine sinirlerine hakim olamayan adam ise onu darp etti. Polis kocayı gözaltına alırken, bütün olup bitenler kameraya yansıdı.

Eşini sevgilisinin evinde bastı, mahalleyi ayağa kaldırdı!

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. M.D., bir süre eşini takip etti. Eşini evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta başka bir kadının evinde bulan kadın çılgına döndü. Önce mahallede bağırmaya başlayan M.D. eşinin aracının camlarını taşla kırdı.

Eşini sevgilisinin evinde bastı, mahalleyi ayağa kaldırdı!

İKİSİ DE BİRBİRİNE SALDIRDI

Sokak üzerinde Suriye uyruklu bir kadına ait eve giren N.D., bir süre sonra evden çıktı. İkili arasında tartışma yaşanırken, öfkeli kadın kocasına, adam da eşine saldırdı.

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Eşini sevgilisinin evinde bastı, mahalleyi ayağa kaldırdı!

Tartışma sonrasında 40 yıllık eşini saçından tutup tokat atan N. D., onu yaraladı. Vatandaşların sesleri duyması üzerine polis ekiplerine ihbar edildi.

Eşini sevgilisinin evinde bastı, mahalleyi ayağa kaldırdı!

Suriyeli kadın da pencereden olup bitenleri izlerken, "Koca benim. 6-7 yıldır birlikteyiz" dedi.

Eşini sevgilisinin evinde bastı, mahalleyi ayağa kaldırdı!

Eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan N. D., ise Aile İçi Şiddet Bürosu'na götürüldü.

Eşini sevgilisinin evinde bastı, mahalleyi ayağa kaldırdı!

Öte yandan kocası tarafından parmağı kırılan öfkeli kadının kendisini rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle ikaz eden mahalle sakinlerine tepki gösterdiği gözden kaçmadı

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Eşini sevgilisinin evinde bastı, mahalleyi ayağa kaldırdı!
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