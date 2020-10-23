Eyleme bir aile daha katıldı! Sayı 164’e yükseldi

Diyarbakır'da terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır'da, terör örgütü tarafından kandırılıp dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbetinin 417'inci gününde bir aile daha katıldı. Şu ana kadar 19 ailenin evladına kavuştuğu eylemde aile sayısı 164'e yükseldi.



Terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da, oturma eylemi yapan annelere katılım sürüyor. Eylemin 417'inci gününde bir aile daha evladına kavuşma umuduyla oturma eylemine katıldı. İstanbul'dan 6 yıl önce 23 yaşında dağa götürülen kardeşi Özal Aymaz için Kars'tan Diyarbakır'a gelen ağabey Fettah Aymaz da oturma eylemine dâhil oldu. Bir yıldan fazladır devam eden oturma eylemi sayesinde ailelerin dağa kaçırılan çocuklarına kavuştuğunu televizyonda görünce, kardeşi için evlat nöbetine katılmaya karar verdiğini belirten Fettah Aymaz, "Kardeşim Özal İstanbul'da nakliye işinde çalışıyordu. Terör örgütü tarafından 6 yıl önce kandırılarak dağa götürüldü. Yıllardır kardeşimden bir haber dahi alamadık. Sadece dağda olduğunu biliyoruz. Anne ve babam hasta olduğu için oturma eylemine katılamadılar. Kardeşimin dönmesini ve güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Kardeşim ailesine kavuşana kadar burada annelerle birlikte eylemime devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

19 AİLE EVLADINA KAVUŞTU



Bir yıldan fazladır devam eden eylem sayesinde, anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan oğlu Tayfur'a, anne Gülşen Çetin oğlu Erdal'a, anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş da evlatları Erkan'a, anne Perihan ve baba Fettah Kaya oğulları Cuma ile anne Safiye Coşkun oğlu İbrahim Coşkun olmak üzere 19 aile evladına kavuştu.