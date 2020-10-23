Film senaryolarını aratmadı! Karantinadan böyle kaçtılar...

İddiaya göre iş insanı baba ise görevlilere bağırarak 'Bizi sen mi eğiteceksin' diyerek küfürler savurdu. Ardından kızını alarak yurdun dışına çıktı. Görevliler duruma karşı çıksa da emekli polis memuru Hakan Z. ve kendisini hâkim olarak tanıtan kebapçı Mehmet C. görevlilere engel oldu. Baba ve kızı otomobillerine yöneldi ve bir süre sonra emekli polis ve kebapçı da otomobile binerek yurttan ayrıldı.