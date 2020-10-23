Filyasyon ekipleri tek tek tespit etti! İşte İstanbul'da vakaların artış nedeni...

"SİZE BİR ŞEY OLMAYABİLİR AMA ARKADAŞINIZI YOĞUN BAKIMLIK YAPABİLİRSİNİZ"



Bu hastalıkta semptomun bazen testten bile önemli olduğunun altını çizen Dr. Uyar, "PCR elbette kıymetli ama kişinin kliniği bizim için esas olan şey. Kişi en ufak bir rahatsızlığını bize bildirdiğinde biz derhal bunu Kovid şüphesi olarak ele alıp sürüntü alıyoruz. Bu konuda hiç kimseyi geri çevirmiyoruz" dedi. Pozitif vakaların ekrana yansıdığı an kişinin işyeri, okulu, adresi, aile bilgileri gibi tüm verilerini anında görebildiklerini de belirten Dr. Uyar, vatandaşların bu dönem temaslısını saklama eğiliminde de olduğunu vurgulayarak "Biz vakaya gittiğimizde kişinin karşısına birçok şeyi bilerek gidiyoruz. Bu da bize bir avantaj sağlıyor. Hastamız bazen temaslılarını söylemek istemiyor, insanlar 14 gün evde izolasyona girmek istemeyebiliyor. Ama zaten o kişiler de birkaç gün sonra belirti olduğunda 'Ben aslında söylememiştim ama' diyerek 112 aracılığıyla yine bize ulaşıyor. Oysa biz ne kadar hızlı hareket edebilirsek o kadar başarı sağlarız. Tabii mesele sadece semptom değil burada. Asemptomatik olup taşıyıcı olarak dolaşan kişiler var. Ekstra tehlikeli oluyor bu. Çünkü kendileri hiçbir şey hissetmiyor ama bir yaşlıyla ya da riski olan biriyle temas halinde olabiliyorlar. Bu da hasta sayılarımızı artırıyor. Kişinin kendisinde bir şey olmayabilir ama en yakın arkadaşını yoğun bakımlık yapabilir. Onun için lütfen ama lütfen, dürüst olalım" dedi.