Genç kızın intiharında flaş not

Rize merkeze bağlı İslampaşa mahallesinde yaşayan 17 yaşındaki Aleyna Karaali, evinin 7'nci katındaki balkonundan kendini attı. İntiharı öncesinde not bıraktığı öğrenilen genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti.
Akşam saatlerinde dershaneden gelen Karaali, oturdukları binanın 7 katından atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Karaali'nin psikolojik sorunları olduğunu belirttiği bir not bıraktığı öğrenildi.
Karaali'nin cansız bedeni otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.