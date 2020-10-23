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Genç kızın intiharında flaş not

’de 17 yaşında bir genç kız, 7. kattaki evinin balkonundan atlayarak etti. Genç kızın intiharından önce not bıraktığı öğrenildi.

OĞUZ BAL
Giriş Tarihi: 23.10.2020 17:13 ABONE OL
Genç kızın intiharında flaş not

Rize merkeze bağlı İslampaşa mahallesinde yaşayan 17 yaşındaki Aleyna Karaali, evinin 7'nci katındaki balkonundan kendini attı. İntiharı öncesinde not bıraktığı öğrenilen genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde dershaneden gelen Karaali, oturdukları binanın 7 katından atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Karaali'nin psikolojik sorunları olduğunu belirttiği bir not bıraktığı öğrenildi.

Karaali'nin cansız bedeni otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Genç kızın intiharında flaş not
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