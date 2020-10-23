Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

3 KIZ BİRBİRİNE GİRDİ!
Olay, 21 Ekim'de öğle saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardaki banka şubesinin ATM'si önünde karşılaşan 3 kız arasında tartışma çıktı.
TEKMELER HAVADA UÇUŞTU
Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Kızlar tekmeli yumruklu kavga ederken, aralarındaki erkek ise onları ayırmaya çalıştı.
O ANLAR KAYDEDİLDİ
Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
VATANDAŞLAR AYIRAMADI!
Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği kavgaya, polis ekipleri müdahale edip, sonlandırdı.
AYNI ERKEK YÜZÜNDEN...
Kavganın daha önce aynı erkekle sevgili olan 2 kız arasında çıktığı iddia edildi.