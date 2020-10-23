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Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

'de 3 genç kızın arasında tekme ve  çıktı. Kavganın daha önce aynı erkekle sevgili olan 2 kız arasında çıktığı iddia edildi. Bir erkeğin araya girip, ayırmaya çalıştığı kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların ayıramadığı kavgayı, olay yerine gelen polis bitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 18:53 Son Güncelleme: 23.10.2020 19:08 ABONE OL
Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

3 KIZ BİRBİRİNE GİRDİ!

Olay, 21 Ekim'de öğle saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardaki banka şubesinin ATM'si önünde karşılaşan 3 kız arasında tartışma çıktı.

Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Kızlar tekmeli ederken, aralarındaki erkek ise onları ayırmaya çalıştı.

Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

VATANDAŞLAR AYIRAMADI!

Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği kavgaya, polis ekipleri müdahale edip, sonlandırdı.

Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

AYNI ERKEK YÜZÜNDEN...

Kavganın daha önce aynı erkekle sevgili olan 2 kız arasında çıktığı iddia edildi.

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Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada
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