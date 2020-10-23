GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge serası açıldı

Gebze Teknik Üniversitesi'nde, üniversite ve sanayi iş birliğinin somut bir çıktısı daha hayata geçirildi. Yenilikçi bitki besleme ürünlerinin geliştirileceği, topraksız tarım çalışmalarının yapılacağı, Türkiye'de sürdürülebilir ve rekabetçi tarım araştırmalarına yön vermesi planlanan GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serasının açılışı yapışdı. Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Çayırova Kampüsünde yer alan GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da katıldığı törenle hizmete girdi.

Türkiye'nin 11 "Araştırma Üniversitesi'nden biri olan GTÜ ile önde gelen gübre üreticilerinden GÜBRETAŞ arasında GTÜ Biyoteknoloji Enstiütüsü'nün koordinasyonu ile 2019 yılında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kuruldu.

TARIM ARAŞTIRMALARINA YÖN VERECEK

Gerek tarımın gerekse biyoteknolojinin ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusundaki stratejik önemlerine dair farkındalığın giderek arttığı bugünlerde, GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde hizmet vermeye başlayacak olan Ar-Ge serasında; başta yeni nesil, çevre dostu ve yüksek etkili gübreler, mikrobiyal gübreler ve biyostimülantlar olmak üzere yenilikçi bitki besleme ürünlerine ve bitki koruma ürünleri de dahil olmak üzere bitki fizyolojisi ve tohum teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapılacak. Serada topraksız tarım ve tıbbi ve aromatik bitki araştırmalarının yürütülmesi de planlanıyor.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER

Seranın özellikle üniversite-sanayi iş birlikleri ile geliştirilecek ve uygulanacak, çıktı odaklı Ar-Ge projeleri için bir çekim merkezi haline gelmesi, yenilikçi, yerli ve milli ürünler ile Türkiye'de sürdürülebilir ve rekabetçi tarım araştırmalarına yön vermesi ve ulusal gıda ve beslenme güvencemize önemli katkılar sağlayabilecek araştırmalara ev sahipliği yapması amaçlanıyor. Bu doğrultuda sanayi ortaklı Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinin yanı sıra, yine sanayici ve girişimcilere ürün etkinlik ve güvenlikleri ile ilgili test ve analiz hizmetleri verilecek. GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü, ayrıca, ilgili sektörlerin doktoralı Ar-Ge personeli ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirilmesini de sağlayacak

TÜRKİYE'DEKİ SAYILI SERALAR ARASINA GİRECEK

Kurulumu tamamlanan Venlo tipi cam sera, modern iklimlendirme otomasyonu, LED aydınlatmaları ve hem topraklı hem de topraksız tarım çalışmaları yapılabilmesine olanak tanıyan tasarımı ile dikkat çekiyor. Hassas iklim kontrolü, sulamanın bulaşmaları engelleyecek saf su ile yapılabilmesi, aydınlatma sistemi sayesinde gün uzunluğunun kontrol edilebilecek ve böylece 4 mevsim deneysel bitkilerin uluslararası literatürde kabul gören üst düzey standartlarda yetiştirilebilecek olması gibi özellikleri ile ticari seralardan farklılaşan Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge serası, ülkemizdeki sayılı cam Ar-Ge serası arasında yerini almak için gün sayıyor. Aynı gün GTÜ ile Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) arasındaki iş birliği çerçevesinde inşa edilen ve Ar-Ge serasının etkin kullanımını sağlayacak olan sera laboratuvar binasının da açılması planlanıyor.