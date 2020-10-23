Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Güngören'de tribün liderinin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada

'de tribün liderinin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada

'de Ultraslan tribün liderlerinden 'İkiz Gökhan' olarak tanınan 'ın öldürüldüğü ve iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:52 ABONE OL
Güngören'de tribün liderinin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada

Olay, 17 Ekim 2019'da Güngören Abdi İpekçi Caddesi'ndeki kahvehanenin önünde yaşandı. Kahvehane önünde oturan kişiler, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ultraslan tribün liderlerinden 'İkiz Gökhan' olarak tanınan Gökhan Osman, Osman S. Ve Güney B. yaralandı. Ağır yaralı olarak Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Osman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletteki iki kişi kahvehanenin önünden geçtiği sırada arka kısımda oturan kişi, kahvehane önündeki kişilere silahla 3 kez ateş ederek uzaklaşıyor. Açılan ateş sonucu yaralanan bir kişi yere düşüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güngören'de tribün liderinin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA