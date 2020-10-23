İntihar girişimi köftecide bitti

Olay, Akpınar Meydanı'nda bulunan bir iş hanının içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş hanının 4'üncü katındaki demir korkuluklarda aşağı sarkan birini gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edilirken, ekipler şahsın atlama ihtimaline karşın olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.Demir korkuluklardan belirli aralıklarla kendini aşağı sarkıtan ismi M.K. olduğu öğrenilen şahsı polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. Polisin yaklaşık 2 saat süren ikna çabası sonrasında aşağıya indirilen şahsın acıktığını belirtmesi üzerine ekipler M.K. 'yı bölgede bulunan bir köfteciye götürerek yemek ikramında bulundu.M.K. ardından polis ekiplerince sağlık kontrolü için önce hastaneye daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.