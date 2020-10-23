İstanbul adliyelerinde e-duruşma dönemi

Avukatların duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma uygulamasına, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerinde başlandı. Duruşmalarda, hakim ve mahkeme personeli salonda hazır bulunurken, taraf avukatlarına önceden belirlenen mahkeme sırasına göre görüntülü sistemle bağlantı yapıldı. İlk olarak avukat hedefli olan sistemin, ilerleyen dönemlerde taraf, tanık ve bilirkişilere de açılacağı öğrenildi. Mahkemeye 24 saat öncesinden gerekçeleriyle başvurması gereken avukatların bağlandıkları duruşmalarda cüppe giyme zorunluluğu da bulunuyor. -