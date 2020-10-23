İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu ve yeni hafta için hazırladığı hava durumu raporunda son dakika uyarılarında bulundu. MGM, önümüzdeki hafta sonunda hava sıcaklıklarının yüksek olacağını ve yurt genelinde yağış beklenmediğini belirtti. Ancak Pazartesi gününden itibaren ise, özellikle Marmara bölgesinde yağışların etkili olacağı duyuruldu. Haberimizin içerisinden MGM'nin uyarılarına ulaşabilir, 5 günlük hava durumu haritasını gözlemleyebilirsiniz…

MGM YENİ HAFTA İÇİN UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA GELİYOR

MGM yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu duyurdu. Haberimizde, Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporuna ve il il hava durumu uyarılarına ulaşabilirsiniz…