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Haberler Yaşam Haberleri İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İSTANBULLULAR DİKKAT: ’den , fırtına ve uyarısı geldi! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda hafta sonu boyunca yurt genelinde güneşli bir havanın hâkim olacağı, ancak Marmara bölgesinde sis görüleceği belirtildi. Pazartesi günü ile birlikte ise, başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde ve fırtına bekleniyor. MGM, pazartesi günü etkili olacak olan olumsuz hava koşulları ile ilgili vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika hava durumu uyarısı…

Giriş Tarihi: 23.10.2020 19:15 Son Güncelleme: 23.10.2020 19:16 ABONE OL
İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi!

Genel Müdürlüğü hafta sonu ve yeni hafta için hazırladığı raporunda uyarılarında bulundu. MGM, önümüzdeki hafta sonunda hava sıcaklıklarının yüksek olacağını ve yurt genelinde yağış beklenmediğini belirtti. Ancak Pazartesi gününden itibaren ise, özellikle Marmara bölgesinde yağışların etkili olacağı duyuruldu. Haberimizin içerisinden MGM'nin uyarılarına ulaşabilir, 5 günlük hava durumu haritasını gözlemleyebilirsiniz…

MGM YENİ HAFTA İÇİN UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA GELİYOR

MGM yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu duyurdu. Haberimizde, Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporuna ve il il hava durumu uyarılarına ulaşabilirsiniz…

İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi!

24 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi!

25 EKİM PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi!

26 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi!

27 EKİM SALI HAVA DURUMU RAPORU

İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi!

28 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU

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İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Hafta sonu hava nasıl olacak?
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