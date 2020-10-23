İşte telefondaki ölüm mesajları

İstanbulEsenler'de platonik aşığı tarafından öldürülen Hazal Tektaş'ın (19) telefonundaki mesajları ortaya çıktı. Farklı sosyal medya hesaplarından gelen ve katili Mehmet Ali Atış'a (18) ait olduğu söylenen tehdit mesajlarına SABAH ulaştı.Atış, geçen gün Esenler - Otogar bağlantı yolunda silahıyla Tektaş'ı öldürmüş ve intihar etmişti. Tektaş'a Atış'tan geldiği iddia edilen mesajlar farklı sosyal medya hesaplarından atıldı. Mesajlarda Atış'ın Tektaş'ı sürekli takip ettiği, giydiği kıyafete kadar söyleyip onu tedirgin ettiği görülüyor. İşte o mesajlardan bazıları "Hastanedesin biliyorum gelmedin yanıma, beni daha fazla zorlama kafayı yiyeceğim, kendine acı bana değil. Evin oraya geldim son kez konuşacağım. Sonra Yunanistan'a gideceğim" yazıyor. Bir diğer hesaptan gelen mesajda ise "Anneni aradım, babanı mı aramamı istiyorsun. Daha fazla delirtme, pişman olursun hiç kimsenin yüzüne bakamazsın şansını zorlama. Hazal olan sana olur insan gibi konuşalım, giderim ondan sonra ömür boyu yüzümü görmezsin. Son kez konuşalım hayatından çıkarım. Yanına gelirim ailene açıklama yapamazsın. Son kez konuşalım Yunanistan'a gideceğim" yazdığı görülüyor.